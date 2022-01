Riccione, il comune ricorda il numero attivo per l'emergenza Covid

Attualità

Riccione

14:39 - 12 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Il comune di Riccione ha attivato, con l'inizio della pandemia, il numero 0541 608310 per l'emergenza Covid (lunedì-venerdì dalle 9 alle 13). Il numero si aggiunge a quelli già esistenti e tradizionali del settore Servizi alla Persona a cui i cittadini potranno continuare a fare riferimento.



L'operatore - l'agente di polizia municipale Moreno Righetti - risponderà chiedendo al cittadino di lasciare un recapito telefonico e qualche informazione iniziale circa il motivo della chiamata. Sarà poi cura del settore e dei vari uffici con competenze specifiche, richiamare la persona interessata per un colloquio più approfonditi in base alla problematica espressa. Ad esempio se riguarda la casa, il cittadino sarà richiamato da chi si occupa dell'emergenza abitativa e così via. Il numero sarà quindi utile principalmente per accedere in maniera più semplice e precisa ai vari servizi messi a disposizione dal Comune di Riccione.