Calcio D, il Seravezza cede al Modena il trequartista Saporiti

| 14:13 - 12 Gennaio 2022

Altra operazione di mercato sull'asse Seravezza Pozzi-Modena: dopo la cessione di Jacopo Nelli in estate al Modena (il mediano classe 2000 ora è in prestito al Fiorenzuola, nel girone A di Serie C) adesso a fare lo stesso percorso dalla Versilia all'Emilia-Romagna, salendo nel calcio professionistico, è il talentuoso trequartista Edoardo Saporiti, classe 2001 ex Fezzanese che a Seravezza è esploso ed ora è pronto per il grande salto.

Saporiti sarà immediatamente girato in prestito dal Modena al Grosseto, sempre nel girone B di Serie C (dove in classifica gli emiliani sono attualmente primi insieme alla Reggiana mentre i maremmani ultimi con la Viterbese).