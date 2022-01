Calcio D, Forlì: rinviati i recuperi contro Borgo San Donnino e Fanulla

Sport

Nel Forlì Football Club gli esiti dei tamponi, ai quali è stato sottoposto l’intero gruppo squadra, hanno accertato sei positività. I tesserati sono stati posti in isolamento domiciliare, come da protocollo sanitario in vigore. Per questo i match Borgo San Donnino- Forlì e Fanfulla-Forlì, rispettivamente programmati per domenica 16 gennaio e mercoledì 19 gennaio sono rinviati a data da destinarsi. i Galletti proseguiranno gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 23 gennaio.



RECUPERI

Domenica 16 gennaio 2022 (ore 14.30)

Lentigione-Aglianese.

Borgo San Donnino-Forlì RINVIATA.



Mercoledì 19 gennaio 2022 (ore 14.30)

Aglianese-Athletic Carpi.

Ghiviborgo-Rimini.

Fanfulla-Forlì RINVIATA.

DATE DA DEFINIRE

Borgo San Donnino-Forlì.

Fanfulla-Forlì.

Fanfulla-Lentigione.

Ghiviborgo-Seravezza Pozzi

Domenica 23 gennaio 2022 (ore 14.30)

Ravenna - Ghiviborgo

Bagnolese-Aglianese

Forlì-Correggese.

Lentigione-Rimini.

Prato-Fanfulla.

Progresso-Borgo San Donnino.

Sammaurese-Real Forte Querceta.

Sasso Marconi-Alcione Milano.

Seravezza Pozzi-Athletic Carpi.

Tritium-Mezzolara.