Calcio RSM, il 17 gennaio il primo allenamento della Nazionale del Ct Costantini

13:05 - 12 Gennaio 2022

Registrata l’impossibilità di sostenere il primo allenamento dell’anno lunedì scorso, a causa delle abbondanti nevicate in territorio sammarinese proprio in coda al fine settimana, il Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino – Fabrizio Costantini – ha sfruttato l’occasione della convocazione allo Stadium per incontrare i giocatori nella sala stampa dell’impianto. Opportunità per ribadire come le porte della selezione siano aperte a tutti e precluse a nessuno: la presenza di Matteoni e Franciosi, fino all’altro ieri punti fermi in Under 21 (ed ancora in età per farne parte) è un altro chiaro intendimento del CT, che si auspica come i Biancazzurrini debbano farsi trovare sempre pronti a rispondere alla chiamata della Nazionale.

I calciatori hanno dunque potuto fare la conoscenza del nuovo staff tecnico, coordinato da Costantini. Rispetto ad un paio di mesi fa, solo Turroni (Match Analyst, anche dell’Under 21) e Bacciocchi (Team Manager) hanno visto riconfermati i propri incarichi dal CT, che per il resto ha deciso di affidarsi a Liverani, con cui ha collaborato negli anni dell’Under 21, in qualità di preparatore atletico. Del tutto nuovo l’ambiente delle Nazionali di San Marino, invece, per Gasperoni e Fabbri. Il primo, il bianco-azzurro l’ha vestito da giocatore e oggi la difesa della porta sammarinese passa anche dalle sue qualità di preparatore dei portieri; l’allenatore del Murata è stato infine indicato da Costantini quale suo collaboratore tecnico. Non l’unico, in effetti: in occasione della conferenza stampa di presentazione del CT a dicembre, infatti, si era fatto riferimento ad un ultimo elemento che avrebbe integrato lo staff tecnico. Si tratta di Raffaello Rinaldi: giovanissimo (classe ’91), si è svincolato dalla Virtus con cui aveva iniziato la sua seconda stagione a San Marino, e completa il team di supporto a Fabrizio Costantini assumendo il ruolo di collaboratore tecnico.

Al pari dei propri colleghi di campo, debutterà in questa veste lunedì 17 gennaio 2022. Per tal giorno, infatti, il Commissario Tecnico ha calendarizzato un allenamento della Nazionale – a tutti gli effetti il primo della sua gestione. L’inizio della seduta è previsto per le ore 18:45 al San Marino Stadium, questi i giocatori convocati per l’inizio della prossima settimana:



BATTISTINI MANUEL

Difensore

BATTISTINI MICHAEL

Centrocampista

BENEDETTINI SIMONE

Portiere

BERNARDI MARCO

Attaccante

BERRETTI MAICOL

Centrocampista

CECCAROLI LUCA

Centrocampista

CECCAROLI MATTIA

Centrocampista

CESARINI DAVIDE

Difensore

CEVOLI MICHELE

Difensore

CONTI GIACOMO

Difensore

D'ADDARIO ALESSANDRO

Difensore

FRANCIOSI SIMONE

Difensore

GOLINUCCI ALESSANDRO

Centrocampista

GRANDONI ANDREA

Difensore

HIRSCH ADOLFO JOSÉ

Attaccante

MANZAROLI MATTIA

Portiere

MATTEONI GIACOMO

Centrocampista

MULARONI MARCELLO

Centrocampista

RASCHI JACOPO

Centrocampista

SIMONCINI ALDO JUNIOR

Portiere

STEFANELLI MATTIA

Attaccante

TOMASSINI DAVID

Attaccante

TOMASSINI FABIO RAMÓN

Attaccante

TOSI LUCA

Centrocampista

VITAIOLI MATTEO

Attaccante