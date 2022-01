Omicidio Misano, l'assassino ha usato un bilanciere: "non so darmi una spiegazione"

Cronaca

Misano Adriatico

| 12:40 - 12 Gennaio 2022

La scientifica sul luogo dell'omicidio, foto Amato Ballante.

Un 50enne originario della provincia di Potenza, N.D, è stato ucciso questa mattina (mercoledì 12 gennaio) a Misano, nei pressi del depuratore in zona Conca, da un uomo di nazionalità slovena. Vittima e omicida si conoscevano da tempo. Il primo viveva in uno dei prefabbricati allestiti ad abitazione, che il comune di Misano concede a persone in stato di difficoltà; il secondo, suo vicino di casa, in una roulotte (era a sua volta autorizzato a sostare lì). Tra i due non correva buon sangue e un litigio era già sfociato lo scorso anno in una denuncia a carico dell'omicida, raggiunto da un decreto penale di condanna per lesioni personali e danneggiamento (nella colluttazione era stato danneggiato il cellulare del 50enne). Il confronto di questa mattina sarebbe nato proprio dalla volontà dell'omicida di convincere il 50enne a rimettere la querela. Assistito dall'avvocato Massimiliano Orrù, l'indagato ha parlato oggi davanti al giudice: in stato di shock, ha riferito di non ricordare esattamente la dinamica dei fatti. "Non mi so dare una spiegazione" rispetto a quanto avvenuto, ha detto, aggiungendo di essersi praticamente risvegliato una volta entrato nel bagno della vittima. Lì si è accorto di avere le mani sporche di sangue. L'arma del delitto è il bilanciere dell'indagato, usato per colpire la vittima al capo, al culmine di un acceso confronto che è al centro delle ricostruzioni degli inquirenti: le indagini sono coordinate dal pm Luigi Sgambati. A chiamare i Carabinieri è stato un altro vicino di casa, allertato dalle grida. Foto Amato Ballante.



LA NOTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE L’amministrazione esprime cordoglio e stupore per il tragico episodio che ha visto coinvolti cittadini misanesi.

Sono persone conosciute e con le quali c’è dialogo e una valutazione costante del grado di aiuto necessario, così come per tutte le situazioni di disagio che vengono seguite sul territorio.

L’area nella quale questa mattina è avvenuta la morte di una persona è destinata dall’Amministrazione di Misano Adriatico ad accogliere, in case mobili messe a disposizione dal Comune, cittadini misanesi con bisogno di assistenza; è servita da sottoservizi ed elettricità.

Ogni elemento ulteriore sarà fornito alle Forze dell’Ordine, impegnate da subito nella comprensione di quanto accaduto e nell’individuazione delle relative responsabilità.