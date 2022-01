Film in lingua originale con sottotitoli al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

12:14 - 12 Gennaio 2022

Il Cinema Tiberio di Rimini propone Original is better, i film in versione originale sottotitolati in italiano ogni giovedì, a partire dal 13 gennaio. Ogni settimana, secondo la disponibilità della versione originale, sarà presentato il titolo settimanale in programmazione nella lingua di origine, con doppia proiezione alle ore 17 e alle ore 21. Chi invece predilige la versione doppiata in italiano avrà a disposizione il film nelle giornate successive, dal venerdì alla domenica (orari di proiezione alle ore 21, sabato e domenica alle ore 17).



Il primo appuntamento in versione originale, giovedì 13 gennaio, è con Un anno con Salinger, commedia diretta da Philippe Falardeau con Margaret Qualley, Sigourney Weaver e Douglas Booth: tratto dal libro autobiografico di Joanna Rakoff, il film racconta le traversie di Joanna, aspirante poetessa dedita ad occuparsi della corrispondenza in una casa editrice che si occupa dell'inaccessibile J.D. Salinger, l'autore de "Il giovane Holden". Gli spettacoli in versione doppiata in italiano sono invece in programma da venerdì 14 a domenica 16 gennaio (ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17).

I successivi appuntamenti saranno con One Second di Zhang Ymou (lingua cinese), magnifico racconto dedicato alla bellezza del cinema giovedì 20 gennaio e Jazz Noir (lingua inglese) di Rolf Van Ejik, film che indaga sulle cause della morte del grande trombettista jazz Chet Baker.

Biglietti interi € 7,00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00.