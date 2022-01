Rubano nel ristorante chiuso e cenano nel seminterrato, arrestati dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 12 Gennaio 2022

Entrano in un ristorante chiuso forzando l'ingresso, mettono tutto a soqquadro e poi "cenano" nel seminterrato del locale. La Polizia di Rimini ha beccato un 45enne lettone e un 38enne ucraino irregolare sul territorio, all'interno di un ristorante sul lungomare Tintori attualmente chiuso al pubblico. Gli agenti sono intervenuti lunedì sera poco prima delle 20. All'arrivo hanno visto la porta esterna del locale forzata e la serratura divelta. All'interno era stato messo tutto a soqquadro. I due malviventi si trovavano nel seminterrato a mangiare. Nello zaino di uno dei due sono state trovate due tronchesi, probabilmente usate per entrare nel locale.

I due sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato.