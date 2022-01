Volley, ancora fermi i campionati delle squadre sammarinesi

Sport

Repubblica San Marino

| 11:41 - 12 Gennaio 2022

Serie B maschile. Campionato ancora fermo per altre due giornate. Proprio questa mattina la Fipav (Federazione italiana pallavolo), ha pubblicato sul suo sito un comunicato che riportiamo integralmente.

“La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati di serie B si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo conto che a oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile.

La Federazione Italiana Pallavolo, nonostante le decisioni assunte in data odierna, conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati. Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali della Federazione - a tutti i livelli - per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova programmazione dell’attività federale”.

Sono dunque rinviate gli incontri La Nef Osimo - Titan Services San Marino di sabato 15 gennaio e Titan Services – Romagna Banca Bellaria di sabato 22 gennaio. E’ probabile che questi match saranno recuperati a fine stagione. Le altre due partite saltate dalla compagine sammarinese con la Montesi Pesaro del 18 dicembre e con la Novavolley Loreto del 9 gennaio dovrebbero essere giocate in qualche turno infrasettimanale. Il prossimo incontro in programma dovrebbe dunque essere quello del 29 gennaio in trasferta a Potenza Picena. Vista la situazione, il condizionale è comunque d’obbligo.

Attualmente la Titan Services conta un solo giocatore colpito in maniera asintomatica dal Covid.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 24, Montesi Pesaro 22, Bontempi Casa Collemarino 21, La Nef Osimo 19, Us Volley 79 Civitanova Marche 17, Ventil System San Giovanni in Marignano 16, Titan Services San Marino 14, Novavolley Loreto 13, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 13, Volley Potentino Macerata 12, Romagna Banca Bellaria 3, Iseini Alba Adriatica 3.

Serie D femminile. Per quel che riguarda la Beach & Park, il Comitato regionale, sempre con riferimento alla situazione Covid, aveva già precedentemente deciso per una sospensione del campionato fino a domenica 23 gennaio. Il gruppo guidato da coach Wilson Renzi dovrebbe tornare in campo sabato 29 gennaio per ospitare la Portuali Ravenna sul parquet amico del Pala Casadei.