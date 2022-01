Santarcangelo, cacciatore con oltre 2500 cartucce detenute senza autorizzazione

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:38 - 12 Gennaio 2022

Le cartucce sequestrate.

Oltre 2500 cartucce detenute senza licenza, in numero oltre il limite di legge: un cacciatore di Santarcangelo è stato scoperto dai Carabinieri della Forestale di Rimini. I militari, congiuntamente ai colleghi di Rimini, hanno individuato 2.525 cartucce, oltre il limite di legge, senza licenza. Sono state trovate anche 25 cartucce "a palla unica", in possesso senza la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Tutto è stato sequestrato.

I controlli proseguiranno in modo serrato anche nelle prossime settimane e comunque durante l'intero periodo di apertura della stagione venatoria.