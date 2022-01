Addio Luca Signorini, scomparso a 47 anni per un male incurabile

Attualità

Rimini

| 15:34 - 12 Gennaio 2022

Luca Signorini.



É scomparso ieri (martedì 11 gennaio), a soli 47 anni, il riminese Luca Signorini, dottore in legge presso lo studio legale Vecchiato a Rimini. Stimato professionista, si contraddistingueva per la sua cortesia, gentilezza e disponibilità; sempre sorridente e ottimista, anche nei lunghi mesi in cui ha combattuto, con tenacia, la battaglia contro il mare incurabile che lo ha tolto all'affetto dei suoi cari, in primis la moglie Nadia e le figlie. Il funerale sarà celebrato dopodomani (venerdì 14 gennaio), alle 15, presso la Chiesa di Sant'Andrea in Besanigo a Rimini. La veglia funebre è invece in programma domani (giovedì 13 gennaio) alle 20.30. La redazione di altarimini.it porge sentite condoglianze alla famiglia di Luca.