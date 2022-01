Incendio yatch a Cattolica, sito in sicurezza, nessun ferito

Attualità

Cattolica

| 09:52 - 12 Gennaio 2022

Incendio a Cattolica.

L'incendio, divampato nelle prime ore di ieri mattina, martedì 11 gennaio, che ha coinvolto una barca in costruzione nel cantiere navale di Ferretti Yacht a Cattolica, "grazie all'immediata implementazione delle procedure di sicurezza con l'intervento delle squadre antincendio del cantiere e dei Vigili del Fuoco, non ha fatto registrare danni alle persone presenti". Lo riferisce il gruppo. "L'incendio è stato circoscritto e domato ed il sito è in sicurezza. Le cause che hanno determinato l'incidente sono in corso di accertamento", aggiunge Ferretti.