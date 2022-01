Molino di Bascio, l’Autofficina Giorgi festeggia 10 anni di attività

Attualità

Pennabilli

| 08:25 - 12 Gennaio 2022

L'esterno dell'Autofficina Giorgi.

La vita di un’azienda è fatta di tanti piccoli traguardi, per lo più quotidiani. Molto spesso, sono proprio questi ultimi che determinano la possibilità di continuare ad esserci nel corso degli anni. L’impegno e la passione del titolare, ha permesso all’attività di crescere e migliorare costantemente, giorno dopo giorno, portandolo domani a festeggiare il 10° anniversario dall’apertura della propria attività.



L’Autofficina Giorgi, -come ricorda il titolare Mirco Giorgi ha una “sua storia”, e grazie agli insegnamenti del precedente titolare, il mio maestro Graziano, ho avuto la capacità, la forza ed il coraggio di iniziare questa mia avventura e di raggiungere questo importante traguardo.



La sede dell’attività situata nell’entroterra della Provincia di Rimini, nella frazione Molino di Bascio del Comune di Pennabilli, rappresentava certamente una grande “sfida”, per cui solo la serietà, il duro lavoro ed il continuo aggiornamento, hanno permesso all’attività, una continua crescita ed il raggiungimento di importanti traguardi, in grado di offrire anche risvolti occupazionali, diventando un punto di riferimento per tutta l’Alta Valle del Marecchia.



Tra i servizi offerti, assistenza multimarca, autodiagnosi, elettrauto, gommista, ricarica climatizzatore r134 e r1234, impianti gpl, manutenzione cambi automatici, decarbonizzazione moto.