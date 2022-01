Nissan Qashqai: meglio cercarlo tra le auto usate o a km 0

Attualità

Nazionale

| 08:30 - 12 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

La Nissan ha proprio fatto centro in Italia con il Qashqai, un crossover di dimensioni generose che lo rendono ideale per un ampio panorama di automobilisti. Sufficientemente grande e spazioso da essere perfetto per le famiglie con bambini piccoli, ma anche abbastanza compatto da permettere una guida grintosa per chi ama viaggiare, in città e non solo. Per tanti italiani il prezzo di listino di questo crossover è abbastanza elevato, ecco allora che i modelli di seconda mano o a km zero diventano ancora più interessanti.



Il segreto del successo del Qashqai sta negli esterni intriganti e nelle sue dimensioni generose, ma non troppo. Soprattutto nel nostro Paese i SUV di grandi dimensioni risultano complessi da utilizzare nel quotidiano: strade strette, parcheggi poco abbondanti, viuzze che corrono tra mura altissime. In tutte queste situazioni il Qashqai si muove invece con leggerezza, grazie a dimensioni abbastanza compatte e una certa snellezza del veicolo in genere. Un concessionario di auto usate oggi offre sicuramente almeno alcuni modelli di Qashqai, perché si tratta di uno dei crossover più ricercati in commercio, propriamente per le sue caratteristiche stilistiche, per gli spazi interni ed il motore affidabile, tanto da essere oggi una delle quattro ruote di questo segmento, maggiormente amato in Italia ed in altri paesi d'Europa. Sono infatti proprio le vetture più presenti sul mercato quelle che è più facile poi trovare in versione di seconda mano. Senza rinunciare a nulla delle sue caratteristiche essenziali, tra cui la potenza del motore, l’affidabilità di questo tipo di vetture, la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza e di interni curati e molto confortevoli.



L’unico neo che alcuni ravvedono in un Qashqai è il prezzo di listino, che non è altissimo ma di certo non così basso da poter essere raggiunto da chiunque. Chi desidera ottenere il massimo possibile dal budget che ha a disposizione dovrà necessariamente ripiegare sulle auto di seconda mano. Stiamo comunque parlando di vetture progettate per percorrere alcune centinaia di migliaia di chilometri, trovare un Qashqai che ha dai 2 ai 4 anni, con bassa percorrenza in chilometri e buono stato di conservazione permette di usare questa vettura ancora per molti anni, senza avere troppi problemi. L’importante sta nel prediligere vetture di seconda mano che mostrino pochi segni di usura, considerando sempre il fatto che il concessionario ci deve garantire l’auto usata per almeno 12 mesi.



Le differenze tra le auto a km 0 e l’usato sono varie, sta al singolo automobilista scegliere ciò che preferisce. Se ciò che si cerca è la convenienza, allora le auto di seconda mano sono sicuramente la scelta migliore, visto che sono quelle che offrono prezzi più bassi. Un Qashqai a km zero costerà sicuramente più di uno di seconda mano, ma sarà chiaramente molto meno usurato. Le auto a km 0 infatti non possono aver percorso più di 100 km e sono sostanzialmente rimaste parcheggiate nel parco macchine del concessionario. Sono quindi sostanzialmente ancora nuove, pur essendo offerte con sconti che possono toccare il 20% del prezzo di listino.