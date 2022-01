A Riccione spazio alla cultura sul territorio: al Palazzo del Turismo ecco la ‘Casa dell'Arte e dell'Artigianato’

Attualità

Riccione

18:10 - 11 Gennaio 2022

La presentazione del progetto.

Domenica 9 gennaio è stato presentato ufficialmente il progetto della “Casa dell’Arte e dell’Artigianato” ideato da Roberta Maria Michela Pontrandolfo Pres. dell’Associazione “CreArTe".



I presidenti e i rappresentanti delle categorie culturali, produttive e sociali del territorio, imprenditori e collaboratori, si sono confrontati nella sala convegni dell’Hotel Atlantic per sviluppare e condividere il tema della conferenza e lo sviluppo del progetto che ha come obiettivo quello di rivisitare/ridestinare, il Palazzo del Turismo di Riccione come “Casa dell'Arte e dell'Artigianato”.



Un grande spazio in cui esporre la creatività degli artigiani e degli artisti del territorio unitamente a laboratori tematici realizzati dai protagonisti, conferenze e tanto altro.

Il progetto tradotto graficamente dall'architetto Francesco Della Valle, è in piena fase di sviluppo e andrà man mano a coinvolgere categorie e portatori di interesse, con l’intento di sensibilizzare evidentemente la futura amministrazione.



L'associazione CreArte



"L'Associazione CreArTe è nata da un’idea della Dott.ssa Pontrandolfo nella primavera 2021 dopo un percorso di conoscenza del territorio, ancora attivo, intitolato: "Quella volta a Riccione".

“Il fine ultimo è quello di condividere la visione per una città, quella di Riccione, in proiezione di un futuro prossimo in cui integrare al consolidato turismo balneare, un target interessato all’hand made, all’esclusività e all’originalità che contraddistingue lo stile italiano”, dichiara la fondatrice.

“Questo territorio ha tutte le carte in regola per attirare un pubblico nuovo ed estremamente interessante per le nostre imprese ed il loro indotto, se avrà la lungimiranza di investire nel settore”.

Relatori dell’incontro che hanno accettato l’invito della presidente di CreArte Pontradolfo, Susanna Argenterio Savelli - Centro Studi Maestro Angelo Savelli, Roberto Corbelli - Trend Setter, Andrea Rossi - Ex Performer, Imprenditore, Samuele Fabbri – Liutaio.