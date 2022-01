Covid Rimini: cinque decessi, calano i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:41 - 11 Gennaio 2022

Bollettino Covid 11 gennaio 2022.



Nel riminese cinque nuovi decessi di pazienti affetti da Covid: una 88enne e quattro uomini, uno di 73, uno di 78 e due di 88 anni. L'età media è di 83 anni. In regione i decessi sono stati in tutto 35, età media 79 anni. Per il territorio riminese scende a 16 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2), in regione sono invece 152, +1, età media 61,9 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 73,7%, mentre 40 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,1 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.166 (+123i, +6%), età media 68,4 anni.



I nuovi casi sono per il territorio riminese sono 1.628, in regione 14.000 su 78.623 tamponi. Da due giorni la regione Emilia Romagna non comunica la distinzione tra positivi sintomatici e asintomatici.