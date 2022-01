Vacanza con il proprio cane, Montefiore Conca è il primo Borgo Dog dell’Emilia Romagna.

Attualità

Montefiore Conca

15:56 - 11 Gennaio 2022

Montefiore Conca.



Montefiore Conca diventa il primo Borgo Dog dell’Emilia Romagna. Classificato già tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club, è entrato a far parte della rete Borghi Dog d’Italia, che mira a favorire il turismo pet-friendly.



Il progetto è partito ad aprile dalla Basilicata e il team di Borghi Dog sta raccogliendo tutte le informazioni utili a chi viaggia con un amico a quattro zampe, un cane o un gatto, per aiutarlo a pianificare al meglio la sua vacanza nei piccoli borghi ricchi di storia, arte e cultura.



In Italia i piccoli comuni sono oltre 6000 e si sta lavorando per consentire a chi va in vacanza in compagnia degli amici a quattro zampe di scoprire l’Italia nascosta e i suoi fantastici borghi in ogni regione d’Italia. Nella pagina dedicata a Montefiore Conca su BorghiDog.it ci sono tutte le informazioni necessarie per trascorrere qualche giorno di pace e relax nel borgo romagnolo. “Saremo lieti di accogliere tutti i turisti e gli amici a quattro zampe - dichiara il sindaco Filippo Sica - Nel nostro bellissimo borgo si respira un’aria surreale e i tanti visitatori che ogni anno lo visitano restano sempre esterrefatti. Sarà per la rocca imponente con le sue linee severe che si scorgono sin dal mare, saranno i boschi e le campagne che circondano il centro storico, saranno le sue botteghe di artigiani, i suoi antichi rituali, le passeggiate nei sentieri appenninici da cui si può ammirare la costa romagnola: tutto contribuisce a creare un’atmosfera fiabesca, dove storia e natura convivono in perfetto equilibrio”