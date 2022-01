Perché scegliere una città di mare per andare a vivere

Attualità

15:24 - 11 Gennaio 2022

Una città di mare.

Quando si sceglie di andare a vivere in una città, uno degli aspetti che si valuta è quello di capire se è una città di mare o di montagna. Premessa: ogni aspetto ha i suoi pro e i suoi contro.



Nessuna città è il Paradiso e nessuna l’inferno. Premesso questo, però, ora andiamo a vedere i motivi per cui vivere una città di mare potrebbe essere la soluzione ideale, senza nulla togliere a chi abita in montagna.



Perché troverai dei paesaggi mozzafiato



Nelle città di mare, nella maggior parte dei casi, si trovano dei panorami spaventosi. Da nord a sud. Sia che tu voglia traslocare a Rimini che in qualsiasi altra città.



Certo, ovviamente, ci sono comuni dove il mare è più pulito e, quindi, viene quasi voglia di farsi il bagno. Però, comunque, al di là di questo aspetto, con il mare all’orizzonte ci si può assistere a degli scenari che difficilmente possono essere dimenticati facilmente.



Quindi, se ti piace essere un pizzico romantico, allora il mare è ciò che fa per te. Perché, comunque, di fronte alle stelle in quelle sere dove il cielo sprigiona tutto il bello che offre il mondo, è davvero difficile restare indifferenti.



Magari, se si è in coppia si condivide un qualcosa di magico mentre se si è da soli si pensa a quando si potranno vivere quei momenti con la persona amata.



Perché puoi goderti il mare anche d’inverno



C’è un paradosso: di solito chi abita nelle città di mare odia l’estate. Perché, comunque, nei mesi più caldi dell’anno arrivano tanti turisti che mettono piede in queste città marine e, quindi, la popolazione cresce a dismisura.



Del resto, in un paese come l’Italia pieno di coste e di regioni che sono collegate all’acqua, è raro trovare città turistiche vuote. In particolare nelle zone turistiche.



E il prezzo non ferma certamente le persone ad affrontare le varie spese, come il costo trasloco per vivere definitivamente lì oppure il costo di una vacanza.



Avere il mare anche d’inverno, quindi, permette, a chi ci abita, la destagionalizzazione dell’estate, provando a godersi i primi bagni quando magari la situazione si fa più tranquilla.



Perché d’inverno fa meno freddo (ma l’estate…)



Attenzione, non fraintendere. Non stiamo dicendo che nelle zone di mare in inverno puoi uscire a mezze maniche, sarebbe da folle. Semplicemente, in proporzione anche ad altre città che sono arroccate sulla roccia, quando hai il bagno senti meno freddo.



Comunque, il mare è in gran parte al sud e, quindi, qui puoi trovare diversi colleghi che passeggiano tranquillamente per le rive del mare o usano la spiaggia libera.



Una spiaggia che è vero che è stata, con il tempo, in generale, ridotta di numero e di dimensioni ma è comunque un qualcosa che permette anche ai meno abbienti di godersi il mare.



Perché nessuno può fare a meno del mare. Ed ecco, quindi, spiegati i motivi per cui si può preferire una struttura al mare, anche fuori stagione.