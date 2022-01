Ladro al centro commerciale: ruba cuffie wireless e Gin, arrestato 25enne

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 11 Gennaio 2022

Il centro Commerciale Malatesta.

Ruba una bottiglia di gin, una piccola cassa audio e delle cuffie wireless: un 25enne magrebino è stato arrestato, nei giorni scorsi, al centro commerciale I Malatesta di Rimini. Come ricostruito dagli agenti di Polizia intervenuti, il giovane, ignorando le telecamere, ha rubato due paia di cuffie wireless aprendone la confezione e nascondendole all'interno della tasca del giubbotto. Ha cercato di passare inosservato, presentandosi alla cassa self-service come un normale cliente con una bottiglia di vino, ma è stato fermato dal personale addetto alla sicurezza, che lo aveva osservato durante i furti. A quel punto il giovane nordafricano ha consegnato anche una bottiglia di gin e una piccola cassa audio: la refurtiva, danneggiata e quindi non più rivendibile, ha un valore complessivo di 100 euro.