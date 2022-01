Abbandona l'auto e scappa: raggiunto, manda tre poliziotti al pronto soccorso

Cronaca

| 14:28 - 11 Gennaio 2022

Un 28enne albanese, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di Polizia, è stato arrestato a Rimini dalla Squadra Volante. Qualche giorno fa l'uomo era stato fermato dalla polizia municipale per un controllo stradale di routine, ma era sfuggito agli accertamenti abbandonando la propria vettura. Arrivato in via Locatelli, in zona Miramare, è stato però notato da una pattuglia della Volante. Il 28enne, per liberarsi degli agenti, ne ha colpiti tre con calci, pugni e gomitate: tutti poi portati al pronto soccorso, uno dei quali dimesso con prognosi di 10 giorni. Il giovane albanese è stato arrestato per le ipotesi di reato di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.