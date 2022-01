Riccione, i funerali di Davide Berni celebrati il 12 gennaio

Attualità

Riccione

| 14:16 - 11 Gennaio 2022

Davide Berni (foto dalla pagina Facebook del Birrodromo).



Sarà celebrato domani (mercoledì 12 gennaio) alle 16 il funerale di Davide Berni, 22enne riccionese colto da malore nella notte tra il 1 e il 2 gennaio scorso e deceduto in ospedale: era ricoverato a Cotignola, ospedale specializzato in patologie cardiache. La cerimonia sarà ospitata dalla Chiesa della parrocchia Stella Maris di Riccione. Questa sera (lunedì 11 gennaio) alle 20.30 la veglia funebre in sua memoria. Il birrodromo, locale in cui Davide lavorava, sarà chiuso per lutto nella giornata del funerale: "Sarà la giornata dedicata a Davide e tutti ci riuniremo per lui".