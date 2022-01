Feste natalizie concluse, ma gli eventi di Rimini proseguono: il programma

Eventi

Rimini

| 14:09 - 11 Gennaio 2022

Cinemino allestito nel palazzo del Fulgor di Rimini.



Anche se le festività natalizie sono terminate, a Rimini c'è ancora una settimana per pattinare a due passi dal mare: è stata infatti prorogata fino a domenica 16 gennaio l'apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazzale Fellini, nel cuore di Marina Centro.



Dal 14 gennaio si alza il sipario sul secondo atto della stagione di prosa del Teatro Galli con 'Orgoglio e pregiudizio' di Jane Austen, per la prima volta rappresentato a teatro in Italia, con la compagnia guidata da Arturo Cirillo, per proseguire poi con Silvio Orlando che calca le scene con lo spettacolo 'La vita davanti a sé' di Romain Gary. Da sabato 15 gennaio parte anche la prevendita biglietti per la Stagione d'opera 2022 del Teatro Galli che presenta Manon Lescaut (11 e 13 febbraio) e Don Giovanni (11 e 13 novembre).



A corollario delle celebrazioni della nascita del regista riminese (20 gennaio) torna la Rassegna Fellini Open con una serie di iniziative a partire dal 17 gennaio come il documentario di Catherine McGilvray, presente alla serata al Cinema Fulgor, "Fellini e l'ombra" e le proiezioni dei film di Fellini al Cinemino nel Palazzo del Fulgor. E poi ancora visite guidate nei luoghi identitari di Rimini, dal Fellini Museum, al Part, al teatro Galli e alla scoperta di una Rimini medioevale tra cavalieri templari, santi ed eretici.



Da non perdere la mostra "Nel mondo di Tonino Guerra" che sarà visitabile fino al 23 gennaio nelle sale dell'Ala di Isotta di Castel Sismondo, a cura di Luca Cesari, e che testimonia il terzo tempo della vita e dell'arte del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. E "La commedia immaginata" al Museo della Città, che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell'opera dantesca, propone l'evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini.



Fino al 16 gennaio 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Pista di ghiaccio



Nel cuore di Marina centro, accanto al Grand hotel, la pista di ghiaccio permette a bambini e adulti di pattinare e volteggiare a due passi dal mare. Accesso in pista e noleggio pattini a pagamento. Orario: 10:00 – 22:00. Info: 335 6288262



martedì 12 gennaio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Opera al Cinema: Lucia di Lammermoor



In differita dal Vienna State Opera House, nella messa in scena onirica di Laurent Pelly, la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, una delle più importanti opere belcantistiche di tutti i tempi, con un cast vocale di prim'ordine che brilla alla Wiener Staatsoper. Ore 20. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



venerdì 14, sabato 15, domenica 16 gennaio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Orgoglio e pregiudizio



Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli. Arturo Cirillo mette in scena, per la prima volta nella versione teatrale italiana, uno dei grandi romanzi dell'ottocento, 'Orgoglio e pregiudizio' di Jane Austen, scrittrice con un dono folgorante per i dialoghi, capace di calarsi nei suoi personaggi/alter ego amandoli e prendendoli un po' in giro. Magari standosene nascosta dietro una tenda a osservarli, ridacchiando tra sé, come nel buio di una quinta, celata agli sguardi altrui, ma attenta a non farsi sfuggire nulla di ciò che accade, reinventando la realtà attraverso la sua rappresentazione, come avviene in teatro, senza mai smettere di essere vera. Questo suo mondo, dove apparentemente non accade mai nulla di eclatante, abitato per la maggior parte da creature che stanno abbandonando la fanciullezza, con tutto il pudore, i turbamenti, le insicurezze e anche l'orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé, non sembra poi così lontano da noi. Orario: venerdì 14, sabato 15 gennaio alle 21.00. Domenica 16 gennaio alle 16.00 e alle 21.00. A pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



sabato 15 gennaio 2022

Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa

Un ragazzo d'oro



Spettacolo teatrale al Mulino di Amleto Teatro - Rassegna Odissee VII e VIII edizione. Nel suo atroce bisogno di attenzioni di maschio bianco, eterosessuale e superdotato, Emanuele accompagna gli spettatori in un viaggio al limite dell'allucinogeno, che si dipanerà tra i massimi sistemi, la religione e la famiglia, in un disperato tentativo di non prendersi troppo sul serio e di arrivare a fine mese. Uno spettacolo a metà strada tra il monologo comico e il flusso di coscienza, una jam session sulla vita, i pensieri e le preoccupazioni di un giovane attore alle prese con messia assassini, nani che fumano e Transformers disabili. Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 752056 info@mulinodiamletoteatro.com



domenica 16 gennaio 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

I cartoni animati della domenica al Fulgor



Film La Sirenetta, di Ron Clements, John Musker

La domenica pomeriggio al Cinema Fulgor, accoglie i bambini proponendo film di animazione per tutta la famiglia. Ore 14.30 Ingresso a pagamento. Info:0541 709545 info@cinemafulgor.com



lunedì 17 gennaio 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Fellini Open: L'anteprima



In occasione delle celebrazioni della nascita del regista riminese, per la Rassegna Fellini Open, anteprima nazionale, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, del documentario di Catherine McGilvray "Fellini e l'ombra". Un film insolito che mescola la finzione all'animazione e al documentario, per sondare l'inconscio creativo di un genio assoluto. È un viaggio nella vita interiore di Fellini, guidato dalla sua voce più intima, tra memoria e sogni, disegni e immagini cinematografiche, foto e backstage che mostrano il lato più segreto del grande regista. Con la regista Catherine McGilvray, saranno presenti Gianfranco Angelucci e Gisella Penazzi. Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541.709545 info@cinemafulgor.com



18, 20, 25, 27 gennaio e 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 febbraio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open: Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor



Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor. In occasione delle celebrazioni della nascita del regista riminese, il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, sei titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi.



Martedì 18 gennaio, proiezione del film I Vitelloni, di Federico Fellini.

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it



martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La vita davanti a sé



Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli. Pubblicato nel 1975, 'La vita davanti a sé' di Romain Gary, è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea.



Silvio Orlando conduce gli spettatori dentro le pagine del libro con la leggerezza e l'ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Prende vita così un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un'improbabile storia d'amore toccata dalla grazia. Gary, senza facili ideologie e sbrigative soluzioni, ha anticipato ne 'La vita davanti a sé' il tema contemporaneo della convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi.



Davanti a tutto questo il teatro non può certo indicare vie e soluzioni, ma ancora una volta raccontare storie emozionanti e commoventi, chiamando per nome individui che appaiono massa indistinta e angosciante.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



fino a fine gennaio 2022

Mercato Coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

Presepe al Mercato Coperto



Al centro dell'area ortofrutta del Mercato Coperto, viene allestito un presepe artigianale di circa 30 mq con statue in movimento realizzato dalla Famiglia Gualtieri, in attività dal 1956. Il presepe è visitabile gratuitamente e rimarrà in sede sino alla fine del mese di gennaio. L'iniziativa è resa possibile grazie al Consorzio operatori del Mercato Coperto, che ha voluto valorizzare, in un luogo molto vissuto dai riminesi, un simbolo delle Festività Natalizie. Al presepe è associata una colletta alimentare a favore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.45; domenica chiuso Info: info@mercatocopertorimini.it



MUSEI & MOSTRE



Tutto l'anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum



Un'esposizione permanente con l'ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l'universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all'informazione, allo studio e alla ricerca con l'Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell'immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del "tutto si immagina".



Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi. Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it



Fino al 23 gennaio 2022

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta



"Nel Mondo di Tonino Guerra" La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell'arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell'infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent'anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra. La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum.



Fino al 29 gennaio 2022

Rimini, Galleria dell'Immagine, via Gambalunga 27

Giulio Ruffini: La traccia che resta



Disegni – 1953 2003

Sessanta opere di Giulio Ruffini, selezione di una più folta e estesa pratica disegnativa e grafica dell'artista ravennate.

Il tema della traccia, evocato dal titolo di questa mostra, allude a un viaggio introspettivo che Ruffini ha percorso inseguendo i 'segni' del proprio tempo lasciando un suo solco profondo e autonomo nel contesto artistico della Romagna.

A cura di Annamaria Bernucci.

Orario: aperto 10 -13 e 16-19; chiuso il lunedì, sabato pomeriggio, domenica, 25 dicembre, 1° e 6 gennaio 2022

Ingresso gratuito. Orari e info: www.museicomunalirimini.it



Fino all'8 marzo 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021



Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell'anno delle celebrazioni dantesche. La mostra, attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell'opera dantesca, propone, in una narrazione attraverso le immagini, l'evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all'esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d'uso quotidiano e curiosità. Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini. Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it



Fino a sabato 15 gennaio 2021

Galleria Zamagni Arte, via Dante Alighieri 29-31 - Rimini centro storico

Flags - Bandiere



Stefano Ronci è un artista multiforme e versatile che esplora soggetti, tecniche e stili estremamente differenti. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il mondo.

Flags rappresenta un'opera monumentale lunga quattro metri scandita dalle ventisette bandiere dell'Unione Europea . Una riflessione, una visione globale verso il futuro per rimanere uniti. Un tributo al 2021 e al nuovo anno.

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Ingresso libero Info: 0541 1414404 info@zamagniarte.it