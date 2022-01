Esce il libro della riminese Silvia Sanchini, "Riportando tutti a casa"

Attualità

Rimini

| 13:50 - 11 Gennaio 2022

Silvia Sanchini (foto dalla sua pagina Facebook).



Si chiama "Riportando tutto a casa" il libro della 38enne riminese Silvia Sanchini, che ha raccolto in questa pubblicazione storie ed esperienze realizzate in 15 anni di lavoro in ambito educativo e sociale: storie di giovani cresciuti in comunità o affido, adozione, disabilità, immigrazione, inclusione, salute mentale, questi i temi trattati.



Il libro è stato promosso attraverso un crowdfunding con l'editrice milanese bookabook: in pochissime settimane è già stato raggiunto l'obiettivo di 250 pre-ordini. Grazie a questi numeri il libro andrà in stampa e verrà pubblicato, raggiungendo anche le librerie e i negozi online.



I sostenitori riceveranno il libro entro settembre 2022, nel frattempo saranno organizzati eventi e iniziative (anche online) per aprire un confronto con i lettori e le lettrici. Prossimo appuntamento, dopo la prima diretta dello scorso 9 gennaio dedicata ad affido e adozione, mercoledì 19 gennaio alle 18: si parlerà di giovani, volontariato e partecipazione attiva con Diletta Mauri (Università di Trento) e Tommaso Terbojevich (TeamBòta Rimini). Sempre sull'account Instagram @silvias_83.



Infine, insieme al libro nasce anche un'iniziativa di solidarietà: un libro "sospeso" per adottare un giovane lettore o una giovane lettrice. Contattando l'autrice si potrà infatti donare una copia del libro a chi più difficilmente potrebbe permettersi di acquistarla, nell'obiettivo che questi racconti possano raggiungere anche contesti inusuali come le case-famiglia, le comunità o il carcere, nella convinzione che i libri creino legami e possano donare speranza.



"Un particolare ringraziamento va a tutte le realtà del terzo settore con cui ho collaborato e che hanno ispirato queste storie e riflessioni: educatori, volontari, ragazzi e ragazze a cui mi sono accostata in punta di piedi per la delicatezza delle loro vite, così fragili e preziose. Grazie a chi sin da ora ha pre-ordinato il libro, un atto di fiducia e gentilezza e spero che questa piccola fatica letteraria nasce soprattutto per offrire occasioni di riflessione e condivisione", commenta l'autrice.