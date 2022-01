Rimini, l'hub vaccinale del Toys diventerà permanente

Attualità

Rimini

| 13:35 - 11 Gennaio 2022

Centro vaccinale Ausl a Rimini.



Un virus destinato a diventare endemico e da affrontare quindi non più con misure emergenziali, ma strutturali. L'assessore alle politiche sanitarie del comune di Rimini, Kristian Gianfreda, annuncia che l'hub per vaccinazioni e il drive through tamponi allestiti a fianco del Toys, sulla Consolare Rimini San Marino, diventeranno permanenti. Dal punto di vista logistico, l'hub vaccinale, evidenzia Gianfreda, "ha dimostrato di essere funzionale e ben organizzato": "è una struttura ampia, uno spazio di circa 1.780 metri quadrati con un ampio parcheggio, accessibile anche grazie ai mezzi pubblici, raggiungibile facilmente per la sua posizione da tutto il territorio, anche da chi vive più lontano dal centro della città", spiega l'assessore.



Inoltre l'hub permamente sarebbe la prima parte di un percorso verso un nuovo modo di intendere la salute, "che parte dalla prevenzione e dalla promozione del benessere per arrivare alla cura, a cui corrisponderà un rinnovato sistema di servizi sanitari sul territorio rispondente alle esigenze della comunità, con il potenziamento dei presidi diffusi su tutto il territorio, compresa la realizzazione delle case della salute".