Calcio D: due under per il Prato, uno per il Seravezza. Bangu per il Borgo San Donnino

| 13:10 - 11 Gennaio 2022

Doppia operazione in entrata per il Prato. La società biancazzurra ha definito con l’Empoli, proprietaria dei cartellini, l’ingaggio in prestito del difensore centrale classe 2003 Alessandro Sottili e del portiere sempre classe 2003 Luigi Paci. Alessandro Sottili, figlio d’arte, suo padre è l’allenatore Stefano ( ora in forza allo Juve Stabia) nella prima parte della stagione era in forza al San Donato Tavarnelle dove ha totalizzato una presenza, mentre Luigi Paci era in forza alla formazione Under 19 dell’Arezzo. Il portiere, attualmente infortunato, tornerà a disposizione del Prato tra una quarantina di giorni.

Il Seravezza annuncia l'arrivo via Inter l'arrivo in prestito di Matteo Silvano, classe 2003 centrocampista mezz'ala. Nel palmares di Mattia stagioni in Serie D con Aglianese e Cascina.

Il Borgo San Donnino si è assicurato il centrocampista classe '97 Luzayadio Bangu, cresciuto nei settori giovanili di Atalanta e Fiorentina prima di "salire" nel professionismo con le maglie di Reggina, Vicenza, Matera, Bisceglie e Gubbio. In Serie C ha totalizzato oltre 90 presenze con 6 gol.