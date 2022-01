Natale soddisfa i commercianti di Santarcangelo: "boom dei mercatini"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:06 - 11 Gennaio 2022

Natale a Santarcangelo.

Gli eventi natalizi dell'associazione Città Viva di Santarcangelo si sono conclusi con la consegna dei buoni vinti a seguito della tombola di Natale online, con 850 cartelle vendute: il denaro è stato devoluto in beneficenza all'associazione Paolo Onofri e alla Caritas. L'associazione di commercianti sottolinea con soddisfazione "il boom registrato dai mercatini natalizii in concomitanza con Cacao, la festa del cioccolato inaugurata quest'anno" e che sarà riproposta anche nei prossimi anni. Sono state 250 le letterine e i piccoli doni che il Babbo Natale di Città Viva ha consegnato ai bambini, in risposta alle loro personali letterine, presso le attività associate, con grande gioia e soddisfazione da parte di bimbi e genitori. Molto apprezzate anche le nevicate artificiali, che hanno "surrogato" la vera neve, arrivata a Santarcangelo solamente a festività concluse.