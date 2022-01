Rimini, personale della cardiologia pediatrica completa corso di aggiornamento

Attualità

Rimini

| 13:00 - 11 Gennaio 2022

Paola Testa e Daniela Pranstraller.



Si è concluso con successo, a fine dicembre, il ciclo di incontri organizzati e tenuti via webinar dalle dottoresse Daniela Pranstraller e Paola Testa del Servizio di Cardiologia Pediatrica di Rimini per l’aggiornamento di base dal titolo “Minimaster di aggiornamento in Cardiologia Pediatrica”.



Ventitré incontri tematici, rivolti al personale di Cardiologia Pediatria e Neonatologia di tutta la Romagna e che hanno registrato un ottimo seguito anche grazie alla formula online in streaming che è stata molto apprezzata. Sono stati ospitati anche colleghi degli altri centri di Cardiologia Pediatrica della Romagna e del Centro Cardiologia pediatrica HUB del Policlinico S.Orsola in un clima di collaborazione e crescita professionale.



Un servizio, quello della Cardiologia pediatrica di Rimini che nel corso del 2021, nonostante la perdurante emergenza Covid, ha garantito l’esecuzione di ecocardiogrammi e visite cardiologiche sia per pazienti del territorio che interni ai reparti a cui presta opera di consulenza, con una totalità di 2000 prestazioni circa. “Durante questi lunghi mesi - spiega Paola Testa – abbiamo continuato a garantire l’attività di aggiornamento per l’intera Romagna, l’esecuzione di esami diagnostici complessi quali il test cardiopolmonare e l’esecuzione di transesofagei in pazienti congeniti adulti nonchè la nascita di nuovi progetti come l’ambulatorio di Cardiogenetica (in collaborazione con le unità operativa di Neonatologia e Genetica Medica). Non ultimo, fra le attività di maggior rilievo, la presentazione bimestrale ad un Meeting Cardiochirurgico congiunto con il centro HUB di riferimento nella persona di un rappresentante della cardiologia clinica ed interventistica e di un cardiochirurgo entrambi dell’Unità Operativa di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’età evolutiva Policlinico S.Orsola unitamente ai rappresentanti dei servizi di Cardiologia Pediatrica dei presidi della Romagna".



“Il 2022 – conclude la dottoressa Testa - si confermerà ricco di nuovi eventi formativi oltre alla prosecuzione dei progetti iniziati nel 2021: in programma ci sono nuovi incontri monotematici di approfondimento con il coinvolgimento di esperti esterni”.