Basket C Silver, Titans in campo sabato 29 gennaio contro Fossombrone

| 12:54 - 11 Gennaio 2022

Dopo il rinvio della partita di Acqualagna e quello delle prossime due gare (in casa con Montemarciano e in trasferta a Pesaro col Loreto), è stato definito il nuovo calendario delle ultime quattro giornate del girone A di C Silver.

Se la situazione lo consentirà, si ripartirà da quella che originariamente era l’ultima gara della prima fase, cioè la partita casalinga con Fossombrone (29/1 ore 18), per poi riprendere con gli altri recuperi.

Ecco il dettaglio delle ultime quattro gare della prima fase per i Titans

Pall. Titano vs Fossombrone – sab. 29/1 ore 18, Multieventi

Pall. Titano vs Montemarciano – dom. 6/2 ore 18, Multieventi

Acqualagna vs Pall. Titano – gio. 10/2 ore 20.30, pal. Via Gamba

Loreto Pesaro vs Pall. Titano – dom. 13/2 ore 18, Baia Flaminia