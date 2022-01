Rimini, ambulatorio guardia medica si sposta all'ospedale

Attualità

12:17 - 11 Gennaio 2022

Da sabato 15 gennaio l’ambulatorio di Continuità assistenziale (guardia medica) si trasferisce presso l’ospedale Infermi di Rimini: dalla sede di via Circonvallazione occidentale 57 all’interno del padiglione Ovidio (ambulatorio 2, ingresso da via Ovidio). Il numero telefonico per contattare il servizio di continuità assistenziale prefestivo, festivo e notturno rimane invariato: 0541 78746. Per le misure legate al contrasto alla pandemia, l'accesso è previsto solo su appuntamento, dopo contatto telefonico.