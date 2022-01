Rimini, Lucia di Lammermoor apre il 2022 dell'opera lirica al Cinema Tiberio

Eventi

Rimini

| 11:25 - 11 Gennaio 2022

Interno del cinema Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini è di scena la grande opera lirica con il primo appuntamento dell'anno: mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 20 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, in differita dal Vienna State Opera House, per la regia di Laurent Perry, con la direzione orchestrale affidata a Eveline Pidò e George Petean, Olga Peretyatko, Juan Diego Flórez, Jongmin Park e Lukhanyo Moyake nei ruoli principali.

Donizetti compose Lucia di Lammermoor nel tempo record di poche settimane. Tuttavia, con quest'opera ha creato uno dei capolavori più importanti e popolari dell'opera romantica italiana. Lucia di Lammermoor fiorisce non solo per la sua ricchezza melodica e per i suoi personaggi disegnati concisamente attraverso la musica; Donizetti ha abilmente ammorbidito le rigide strutture prescritte dell'opera belcantistica e ha collocato i suoi protagonisti Lucia-Edgardo-Enrico nel triangolo emotivo di amore, odio e passione. L'opera ha fatto parte del repertorio principale della Wiener Staatsoper fino al 1926 e poi di nuovo dal 1978, offrendo a generazioni di cantanti la possibilità di mettersi alla prova nell'arte suprema del belcanto. Nella messa in scena onirica di Laurent Pelly un cast vocale di prim'ordine brilla alla Wiener Staatsoper. Quando la fenomenale Olga Peretyatko mostra l'avvincente caduta di Lucia, "musica e teatro si fondono in una miscela esplosiva" (Wiener Zeitung). Juan Diego Flórez, la superstar del bel canto, è "probabilmente il miglior Edgardo del mondo" (Kronenzeitung). George Petean si unisce a loro come Enrico nel triangolo emotivo di amore, odio e passione. Con Evelino Pidò in tribuna, l'orchestra della Wiener Staatsoper primeggia sotto questo "maestro ideale della musica belcantistica" (Die Presse)