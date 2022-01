VIDEO Incendio nel cantiere della Ferretti Yachts, distrutta una imbarcazione

Cronaca

Cattolica

10:31 - 11 Gennaio 2022



Incendio in un capannone della Ferretti Yachts a Cattolica in via Irma Bandiera al confine con Gabicce. L'allarme è scattato intorno alle 9.40 di martedì mattina. Uno yacht di 30 metri dal valore di mercato di qualche milione, quasi completato e pronto per la consegna, è stato avvolto dalle fiamme partite, probabilmente, dalla sala macchine. Coinvolte alcune imbarcazioni vicine. Le cause del rogo e i danni sono ancora da definire. Non ci sono, fortunatamente, feriti. Una decina di operai, quelli più vicini al fuoco, sono stati visitati da personale sanitario per un controllo alle vie aeree dopo aver inalato fumo. Sul posto i Vigili del Fuoco con cinque squadre, i Carabinieri e l'Arpa per le rilevazioni ambientali. Foto Amato Ballante. Seguiranno aggiornamenti