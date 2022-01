In auto con eroina ed hashish, 53enne residente a Bellaria in manette

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:22 - 11 Gennaio 2022

La droga sequestrata.

Alla vista della Guardia di Finanza si allontana in auto gettando qualcosa dal finestrino. Martedì 4 gennaio i militari hanno arrestato a Tagliata di Cervia un 53enne residente a Bellaria. L'uomo, di origine campana e già noto alle Forze dell'Ordine, aveva 550 grammi tra hashish ed eroina nella propria auto. Dal finestrino aveva gettato oltre 200 grammi di eroina. La Finanza di Cervia ha intensificato le indagini dopo diverse segnalazioni giunte su strani movimenti nella zona della pineta tra Tagliata e Pinarella.

La perquisizione ha permesso di trovare, oltre all'eroina di cui lo spacciatore aveva cercato di liberarsi, anche 340 grammi di hashish divisi in tre panetti nascosti nel vano della ruota di scorta. Recuperati anche un coltello a serramanico ed un flacone di metadone. Il 53enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e porto d'armi abusivo.