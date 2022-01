Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:30 - 10 Gennaio 2022

Un time out degli Angels (Foto Alfio Sgroi).

Il Comitato Regionale Emilia Romagna vista la situazione ha ritenuto opportuno predisporre il rinvio delle gare in programma dal 9 al 16 gennaio, il che significa per la nostra Serie C Silver che vengono rinviate le partite in programma con Medicina e Gaetano Scirea. Proseguono però gli allenamenti della squadra agli ordini di coach Massimo Bernardi. I Dulca Angels torneranno in campo sabato 22 gennaio alle ore 18.00 al Pala SGR con Argenta.