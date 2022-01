Covid San Marino: in una settimana 1.022 i nuovi casi, 627 guarigioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:33 - 10 Gennaio 2022

Covid San Marino, i dati del 10 gennaio 2022.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da Covid e l’andamento della campagna vaccinale, a San Marino, registrati nell’ultima settimana dal 03 al 09 gennaio 2022.

Sul Titano sono 1.022 i nuovi casi di positività, a fronte di 3.957 tamponi effettuati.

Il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 9.518 di cui: 1.495 positivi attivi (età media 38 anni, 753 femmine e 742 maschi), 103 decessi e 7.920 guarigioni.

Ad oggi sono 13 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 4 in Terapia Intensiva e 9 nelle stanze di isolamento, mentre sono 1.482 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 189 le persone in quarantena.

Si segnala che sono attualmente 211 le persone che hanno contratto nuovamente l’infezione da Sars-CoV-2, in particolare nelle ultime settimane, dopo essere già guarite dalla malattia da Covid-19 nel corso della prima o della seconda ondata pandemica. Di queste, 60 risultano già guarite, mentre 151 sono attualmente positive.

Nell’ultima settimana sono 627 guarigioni e 19 ricoveri (di cui 5 in Terapia Intensiva). Nello stesso periodo del 2021 (settimana dal 4 al 10 gennaio 2021) a fronte di 181 nuovi casi rilevati, i ricoverati erano 23 (di cui 10 in Terapia Intensiva).



Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 60.914 di cui 23.576 persone vaccinate con la prima dose e 25.586 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’84,51% della popolazione vaccinabile residente.

Sono 11.752 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 41,63% della popolazione residente vaccinabile.