Covid Rimini, 1677 nuovi casi, deceduta una donna di 78 anni

Attualità

Rimini

| 16:22 - 10 Gennaio 2022

Covid dati Rimini 10 gennaio 2022.

Nella provincia di Rimini si registrano 1.677 nuovi casi di Coronavirus, 687 asintomatici. Purtroppo c’è anche un decesso: si tratta di una donna di 78 anni. Invariato il numero delle terapie intensive che nel riminese ospitano 18 pazienti.

In regione sono 14.194 i casi in più rispetto a ieri, su un totale di 38.530 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,8%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Rispetto ai 17.698 nuovi casi registrati ieri, i contagi comunicati oggi al ministero segnano un -19,8%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’5,9%, quelli nelle terapie intensive del 2,7%.