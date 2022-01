Vagava al freddo sulla via Emilia e in stato confusionale, 89enne ritrovata dai Carabinieri

Cronaca

Cattolica

| 16:00 - 10 Gennaio 2022

Vagava in strada nella notte, senza meta, in pigiama, evidentemente disorientata: grazie ad una pattuglia dei carabinieri di Cattolica, impegnata in un servizio di controllo, una signora di 89 anni è stata soccorsa e affidata alle cure del caso. L’anziana soffre di Alzeimer e vive in una casa sola, tuttavia accanto all’abitazione dei suoi familiari. Evidentemente si è allontanata di casa in preda ad un momento di non lucidità. I militari l’hanno intercettata verso le due e trenta all’altezza di via Emilia – Romagna, a circa due chilometri di distanza dalla sua abitazione, ha vagato per circa quattro ore, nonostante le temperature sotto zero. Era in stato confusionale e in ipotermia. I carabinieri l’hanno fatta salire in macchina e l’hanno accompagnata in ospedale per le cure del caso. Successivamente hanno rintracciato i familiari che, increduli, hanno raggiunto la congiunta. Dopo un breve periodo di osservazione, la signora è stata dimessa e affidata ai parenti. Fortunatamente le sue condizioni sono discrete.