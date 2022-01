Calcio D, rinviati i recuperi Ghiviborgo-Rimini e Fanfulla-Lentigione

Sport

Rimini

| 13:07 - 10 Gennaio 2022

Il Rimini FC rende noto che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società G.S.D. Ghiviborgo, il Dipartimento Interregionale ha disposto il rinvio della gara Ghiviborgo - Rimini (in programma mercoledì 12 gennaio 2022) a data da destinarsi. Possibile che si giochi il 16 oppure il 19 gennaio. Rinviata anche Fanfulla-Lentigione. All’interno del gruppo squadra del Lentigione, nel corso dei tamponi di controllo effettuati durante il periodo di sosta per le festività natalizie sono emerse alcuni casi di positività al Covid-19. Questi soggetti, vaccinati e asintomatici, stanno ultimando il periodo d’isolamento in attesa di essere sottoposti ai tamponi molecolari che determineranno il ritorno all’attività sportiva.

ABBONAMENTI

Sono in vendita libera gli abbonamenti:

- online sul sito www.Go2.it

- presso la Tabaccheria Pruccoli viale Vespucci n. 69 - Rmini

- biglietteria dello stadio "Romeo Neri" nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00.

MERCATO Intanto il Borgo San Donnino comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Paganelli. Portiere classe 2003, nelle ultime stagioni ha militato nei settori giovanili di Reggiana, Bologna e Modena. Quella al Borgo San Donnino sarà la sua prima esperienza nel campionato di Serie D.