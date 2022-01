Anche il riminese Francesco Troilo sabato sera a "Tali e quali show" su Rai Uno

Attualità

Rimini

| 12:55 - 10 Gennaio 2022

Francesco Troilo con Carlo Conti.

Anche il riminese, originario di Conversano di Bari, Francesco Troilo tra i protagonisti sabato sera di “Tali e Quali Show” su Rai 1. Applausi per il giovane performer che davanti al pubblico e alla giuria ha impersonato Mick Hucknall, il cantante dei Simply Red, riproponendo un classico del gruppo Holding Back the Years edito nel 1985.

Niente ha potuto la splendida esibizione del talento riminese a fronte di una magistrale imitazione di Claudio Baglioni, ma il riscontro ottenuto dal pubblico e dai social ne ha confermato il valore artistico che lo ha portato ad essere apprezzato quale primo interprete della Compagnia Rdl e protagonista di numerosi spettacoli (scritti e diretti dal maestro del musical italiano, Carlo Tedeschi) con partecipazioni eccellenti quali ad esempio, in Rigoletto, andato in scena al Teatro Galli in occasione del Capodanno 2020.