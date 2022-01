Boccette, Memorial Manuel Marocchi: il riminese Enrico Rosa battuto in finale 105-57

Sport

Rimini

10 Gennaio 2022

Nella foto Otello Osioschi (Patron Manuel Caffè Bocciofila) Simone Rinaldi ed il consigliere federale Loris De Cesari.

Al Caffè della Bocciofila di Imola nell’ottava prova del Grand Prix 2021/2022 della sezione boccette, Simone Rinaldi di Macerata si aggiudica la 14^edizione del Memorial Manuel Marocchi superando in finale per 105 a 57 il campionissimo riminese Enrico Rosa.

Terzo posto per Renzo Zanotti di Rimini e Alessandro Stella di Cesena e quinto per Massimo Sala di Reggio Emilia, Andrea Ribani di Bologna, Massimo Bonini e Simone Proietti di Perugia. Angelo Corbetta di Forlì, pur perdendo al primo turno mantiene il comando della classifica con 51 punti ma è avvicinato da Rosa che con 44 punti scavalca Francesco Gobetti di Alessandria fermo a 39. Nella gara riservata ai terza categoria vittoria per Cristian Gasparotto di Rimini davanti a Andrea Simoni di Bologna e terzo posto per il bergamasco Bruno Paratico e per il bolognese Gianni Giordani.