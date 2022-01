Tre progetti a San Giovanni in Marignano per il Servizio Civile Universale

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:43 - 10 Gennaio 2022

La locandina del bando.

E' online il nuovo bando del Servizio civile con scadenza 26 gennaio 2022. Le attività dovrebbero partire entro l'estate.



È dunque già possibile presentare la propria candidatura: per la prima volta anche il Comune di San Giovanni in Marignano è tra gli Enti che ospiteranno il progetto.



Presso il Comune di San Giovanni in Marignano è infatti disponibile un posto presso il Servizio Politiche Giovanili al Centro Giovani Ex Macello, nel progetto Partecipazione e Inclusione. Inoltre anche la Compagnia Teatro Europeo Plautino, soggetto gestore del teatro comunale, si è accreditata per un posto presso il Teatro A. Massari, nel progetto che prevede un supporto allo sviluppo delle attività. Anche quest’anno inoltre è disponibile un posto presso la Casa Residenza Anziani. Sono dunque tre le opportunità possibili nel nostro territorio comunale.



Ecco i riferimenti dei progetti:



1 posto Comune di San Giovanni in Marignano Politiche Giovanili – Partecipazione e inclusione

1 posto Teatro Massari – La cultura al centro 2022 (rif. ASC Cesena)

1 posto Casa Residenza Anziani San Giovanni in Marignano – Generazioni a confronto (rif. ASC Forlì)



Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.



Diventare volontario di Servizio civile aggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Per questo il Servizio civile universale può rappresentare un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo.



Per i volontari è stabilito un rimborso mensile di 444,30 euro.



E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un’identità Spid.



Sul sito http://www.arciserviziocivile.it/rimini/ sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Civile, sui progetti e la guida per la compilazione della domanda online relativamente al nostro territorio.



Per ulteriori informazioni sui progetti e i posti disponibili presso il Comune di San Giovanni in Marignano contattare Arci Servizio Civile Rimini APS allo 0541.791159 o al 379.2389148 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 oppure via mail a rimini@ascmail.it.



Disponibili qua ulteriori informazioni:

https://comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/news-43/bando-volontari-servizio-civile-universale/