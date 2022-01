Basket B, tre partite saltate. Roseto-Giulianova: stop poco prima della palla a due

Sport

Rimini

| 11:16 - 10 Gennaio 2022

Penultima giornata d’andata caratterizzato dai rinvii, con ben tre partite che non si sono disputate a causa del Covid. Real Sebastiani Rieti – Jesi, Ancona – Imola e Roseto - Giulianova. Curioso quanto accaduto a Roseto (già qualificata per la Coppa Italia) dove Giulianova ha comunicato poco prima della palla a due la positività di allenatore e vice, abbandonando il campo a pochi minuti dalla palla a due avendo comunque effettuato il riscaldamento. Gli arbitri hanno così sanzionato fallo tecnico come da regolamento, Di Emidio ha segnato il libero, ma di fatto il match non è mai iniziato. In settimana il responso del Giudice Sportivo: possibile che venga assegnata la vittoria a tavolino a Roseto per 20-0 e un punto di penalizzazione a Giulianova visto che la distinta di gara è stata comunque consegnata agli arbitri.

Sempre nei prossimi giorni si conoscerà l’esito del ricorso relativo a Rimini – Ancona presentato da entrambe le squadre: la partita è stata omologata 0-0 non essendosi nessuna delle due presentate in campo nonostante fossero d’accordo per il rinvio. Rimini e Ancona vorrebbero che si rigiocasse, ma il Giudice Sportivo lamenta la mancata comunicazione dell’avviso del rinvio da parte delle società.

Le gare da recuperare. Real Sebastiani Rieti – Npc Rieti (mercoledì 12 gennaio); Rimini – Jesi; Ancona – Imola; Real Jesi – Sebastiani Rieti; Roseto – Giulianova

Passando al basket giocato, la Npc Rieti (Papa 13) supera senza problemi Montegranaro (Masciarelli 21) con un rotondo 77-51. Risultato simile a quello di Teramo (Antonelli 20) che passa 73-48 a Civitanova Marche (Costa 15).

Derby a senso unico al Flaminio. Rimini (Arrigoni 28) batte 88-76 una rimaneggiata Cesena (Mascherpa 18) chiudendo i conti già all’intervallo sul 44-23. Non risente invece delle assenze Ozzano (Folli 19), aggiudicatasi 94-86 un combattutissimo derby contro i Raggisolaris (Aromando 21).

Colpo grosso della Luiss Roma (D’Argenzio 15) che con due liberi allo scadere di Pasqualin sbanca 69-67 Senigallia (Bedin 23)

Classifica. Roseto* 24; Npc Rieti* 20; Real Sebastiani Rieti**, Imola*, Rimini* e Ozzano 18; Ancona* e Senigallia 16; Cesena 14; Raggisolaris e Teramo 12; Luiss Roma 10; Giulianova* 6; Jesi (-1) ** 5; Civitanova Marche e Montegranaro 2.

* gare in meno

Prossimo turno. Domenica ore 18: Raggisolaris – Civitanova Marche; Cesena – Ozzano; Giulianova – Npc Rieti; Teramo – Jesi; Real Sebastiani Rieti – Ancona; Montegranaro – Roseto; Imola – Senigallia; Luiss Roma – Rimini.