Rimini, in giro nonostante la quarantena: 22 persone denunciate

Cronaca

Rimini

| 11:10 - 10 Gennaio 2022

Nella prima settimana dell'anno sono state 22 le persone scoperte e denunciate dalle forze di Polizia. Erano in giro nonostante fossero in quarantena. La Prefettura di Rimini prosegue le verifiche nell'ambito dei controlli relativi all'osservanza delle disposizioni sul Green Pass. Sono state controllate 2505 persone e, di queste, 25 non erano in regola con il Green Pass mentre 39 non indossavano correttamente la mascherina. 341 gli esercizi commerciali controllati, di questi 3 sono stati multati e uno è stato chiuso provvisoriamente.