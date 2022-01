Neve, un altro giorno di vacanza da scuola per gli studenti dell'alta Valconca

Attualità

Valconca

| 09:06 - 10 Gennaio 2022

La spiaggia innevata.

L'ondata di freddo e neve ha colpito anche la Romagna, dall'Appennino alla costa, da un lato regalando la suggestione della riviera imbiancata, dall'altro causando disagi alla circolazione. E la molta neve caduta nell'entroterra riminese ha portato i sindaci dell'alta Valconca a chiudere le scuole per la giornata di oggi, lunedì 10 gennaio. A renderlo noto è il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi. E così gli studenti di Gemmano, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio e Sassofeltrio, prolungheranno le vacanze di un altro giorno. Su tutto il territorio sono in azione i mezzi per la pulizia delle strade. Sulla vasta spiaggia romagnola, invece, sono stati tanti i curiosi che domenica si sono ritrovati per ammirarla imbiancata. Uno spettacolo, quello del litorale invaso dalla 'dama bianca', visibile l'ultima volta il primo marzo 2018. Le immagini hanno poi fatto il giro del web.























(Ansa)