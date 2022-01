Multe a Rimini per chi sprovvisto di green pass in sale giochi: nuovo boom di siti di scommesse online

Attualità

| 07:58 - 10 Gennaio 2022

​​​Proseguono anche a Rimini i controlli da parte delle forze dell’ordine, che riguardano anche le sale giochi e che hanno l’obiettivo di verificare il possesso del Green Pass da parte di tutti gli utenti. Ormai che è sprovvisto della certificazione verde si vede infatti impossibilitato ad entrare in questi esercizi pubblici e ciò che è accaduto a Rimini nell’ultimo mese rappresenta un monito per tutti. Tra le attività sanzionate infatti troviamo anche quella di una sala giochi: un cliente è stato trovato sprovvisto del Green Pass e questo ha comportato una sanzione a suo carico ma anche a carico del titolare, tenuto a verificare il possesso della certificazione verde.



Questa è l’ennesima stangata per le sale giochi ed i casino fisici, già fortemente penalizzati negli ultimi 2 anni dalla pandemia e dalle chiusure forzate. Si tratta tuttavia di una misura che riguarda oggi moltissimi esercizi pubblici e che deve essere rispettata, anche per evitare di dover prendere provvedimenti più restrittivi e penalizzanti. È comunque un dato di fatto che il Green Pass sta spingendo nuovamente molti utenti verso i canali online, considerati un’alternativa a quelli tradizionali specialmente per coloro che non hanno la certificazione verde.



Siti di scommesse online: pro e contro della nuova tendenza



Una soluzione possibile alle sale giochi fisiche sono i siti di scommesse online, che permettono di effettuare le proprie puntate rimanendo a casa. Si tratta di un’alternativa sempre più gettonata, che presenta sì alcuni vantaggi ma anche qualche svantaggio e pericolo da prendere in considerazione.

Vantaggi dei siti di scommesse online



Uno dei maggiori vantaggi dei siti di scommesse online è il fatto di poter giocare comodamente da casa o anche dal proprio smartphone, senza doversi necessariamente recare presso un esercizio fisico. Anche chi è sprovvisto del Green Pass dunque può oggi effettuare le proprie puntate senza problemi grazie a questi siti, che sono sempre di più ed offrono una grande varietà di scommesse su cui giocare. In molti preferiscono tale alternativa anche per via del fatto che è più discreta: si è liberi di scommettere senza farsi vedere in pubblico, si evita il confronto con altri utenti e via dicendo. Va poi considerato che al giorno d’oggi molti siti online offrono bonus di benvenuto vantaggiosi, che consentono di ottenere un certo capitale iniziale senza mettere mano sin da subito al proprio portafogli.



​​​​​​​Svantaggi dei siti di scommesse online



Come abbiamo detto bisogna però considerare anche gli svantaggi del gioco online. Innanzitutto è bene precisare che non tutti i portali sono sicuri ed affidabili: occorre prestare dunque attenzione per evitare truffe o spiacevoli sorprese. Per trovare il miglior sito scommesse un metodo efficace è quello di consultare e confrontare ad esempio quelli presenti in questa pagina web, che raccoglie i migliori siti di scommesse sportive certificati AAMS. È inoltre importante ricordare che il gioco può creare dipendenza e che dunque bisogna imporsi dei limiti, soprattutto quando non c’è nessuno che effettua un controllo in presenza. È vero che i migliori siti per le scommesse sportive e non evidenziano i rischi connessi al gioco d’azzardo: sono obbligati dalla legge a farlo e questo è un modo per tutelare gli utenti.

Siti e sale scommesse non autorizzati: continuano i controlli



Anche se come abbiamo detto i migliori siti di scommesse in Italia sono regolamentati e in possesso dell’autorizzazione AAMS, rimangono diversi quelli che invece continuano ad operare in modo illegale nel nostro Paese. Si tratta di un problema che però non riguarda solamente i canali online. Proprio di recente infatti, con la maxi operazione Oceano, le Forze dell’Ordine hanno identificato altre 3 persone che sono state condannate per raccolta di scommesse senza autorizzazione. Due di queste gestivano l’attività illecita sia in Italia che all’estero.



Quella del gioco illegale è insomma una piaga che continua ad essere presente nel nostro Paese e che deve essere combattuta. Ricordiamo che il Covid non è ancora stato sconfitto: anche nel riminese i contagi sono in aumento e questo farà convogliare ancora più utenti verso i canali del gioco online. Non ci si può limitare dunque ai controlli nelle sale scommesse fisiche: bisogna concentrarsi anche sui portali online, che devono essere autorizzati AAMS ed operare nel pieno rispetto della legalità. Solo in questo modo sarà possibile tutelare al meglio tutti i giocatori, che proprio per via del Green Pass e delle nuove limitazioni potrebbero rivolgersi ai siti online senza sapere come identificare quelli effettivamente sicuri. I nuovi portali continuano a nascere ed è fondamentale che siano tutti opportunamente controllati.