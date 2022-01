Nevicata sul riminese, albero cade sulla Marecchiese. Sfiorata un'auto

Cronaca

Novafeltria

| 22:44 - 09 Gennaio 2022

Albero caduto sulla Marecchiese.

Come ampiamente annunciato dal servizio metereologico, puntuale è arrivata la neve su tutto il territorio riminese. I fiocchi hanno inziato a cadere dalla mattinata di domenica 9 gennaio. Chi ha dovuto uscire di casa in auto, si è trovato ad affrontare non pochi problemi, soprattutto in Alta Valmarecchia.



Tra le segnalazioni giunte in redazione c’è stata quella di un albero caduto in serata sulla Marecchiese, nei pressi di Ponte Santa Maria Maddalena, rischiando di colpire un’automobile. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Sul posto i Vigili del Fuoco per rimuovere la pianta dalla strada e permettere che la circolazione torni regolare e in sicurezza.