Lorenzo e i piccoli eroi, associazione sviluppa progetti per i bambini affetti da disabilità

Rimini

| 17:46 - 09 Gennaio 2022

E' stata fondata nel novembre 2018 per aiutare bambini e ragazzi con disabilità. L' organizzazione di volontariato "Lorenzo e i piccoli eroi" sviluppa progetti a sostegno delle famiglie: ad esempio nell'estate 2021 ha finanziato il supporto infermieristico per garantire la frequenza del centro estivo a due bimbi, oppure, nel periodo successivo al lockdown, uno sportello di ascolto e supporto psicologico; infine "In movimento con il feldenkrais”, un metodo che permette ai bambini con patologie di compiere in maniera funzionale i movimenti e le azioni della vita quotidiana. L'associazione, che sostiene le spese mediche delle famiglie dei bimbi affetti da disabilità, che sono alti, chiede un aiuto alla cittadinanza: una donazione tramite bonifico (conto corrente IBAN: IT64U0899524215000000071741), oppure attraverso il 5x1000 (odv Lorenzo e i piccoli eroi, codice fiscale 91172060401).