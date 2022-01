Attualità

Repubblica San Marino

| 15:25 - 09 Gennaio 2022

Visitatori a San Marino per il Natale delle meraviglie.



Il Natale delle Meraviglie di San Marino chiude in anticipo, a causa del persistere delle precipitazioni nevose di queste ore. Lo comunicano gli organizzatori. Dopo la sfilata dei cosplayer per l'epifania, la festa sarebbe dovuta proseguire anche oggi (domenica 9 gennaio) con i mercatini e le altre attrazioni. Il maltempo però ha cambiato le carte in tavola.