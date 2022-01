Covid, Ausl: "niente drive through per fine quarantena senza richiesta medico"

Attualità

Rimini

| 15:20 - 09 Gennaio 2022

Colosseo Ausl.



L'accesso ai drive through per il tampone di fine isolamento o quarantena può avvenire solo attraverso la richiesta del Medico di Medicina Generale o dei Servizi di Igiene Pubblica e non è consentito l’accesso diretto. Lo ricorda in una nota l'Ausl Romagna, evidenziando che continuano "ad essere numerose le persone che si presentano senza richiesta, per le quali non sarà possibile effettuare il test".



Da domani (lunedì 10 gennaio) le persone senza sintomi potranno effettuare i test antigenici per fine quarantena e isolamento, gratuitamente, nelle farmacie convenzionate del territorio.