Lutto: l’ultimo saluto ad Enio Olivieri, lunedì 10 gennaio il funerale

Attualità

Riccione

| 14:58 - 09 Gennaio 2022

Enio Olivieri.



Chi vorrà salutare Enio Olivieri, scomparso a 65 anni a causa del covid, potrà farlo partecipando al funerale alle 15 di domani (lunedì 10 gennaio), alla chiesa San Paolo di Spontricciolo di Riccione. La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 20.30. Olivieri era tra i fondatori della Polisportiva, lascia la compagna e i figli Luca e Alessia.



Tante le testimonianze di affetto. A ricordarlo anche l’ex sindaco Massimo Pironi: "Una persona pacata, mite e sempre disponibile a ricercare le soluzioni alle esigenze che riguardavano il quartiere e in particolare i giovani e lo sport. Mancherà ai suoi cari, ma sicuramente anche agli amici del bar e della Polisportiva Spontricciolo che seguiva con grande passione e cura". "Si è sempre dato molto da fare - ricorda l'ex assessore allo sport di Riccione Alessandro Casadei -. Era impossibile non andare d’accordo con Enio". Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Fya Riccione che lo descrive come "Un grande esempio che ricorderemo per sempre"