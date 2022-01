Lorenzo Menghini, dimissioni a sorpresa per il primario della Senologia dell'ospedale

Attualità

Novafeltria

| 14:11 - 09 Gennaio 2022

Lorenzo Menghini.



Lorenzo Menghini, primario dell'unità di Senologia dell'ospedale Infermi di Rimini, ha rassegnato le proprie dimissioni il 1 gennaio del 2022. Rimarrà in carica fino al 31 marzo 2022 e ovviamente non ci saranno variazioni per quel che riguarda l'attività della unità operativa. La notizia delle sue dimissioni, sulle quali c'era stato riserbo, è stata diffusa nelle ultime ore, destando molta sorpresa. Su Facebook alcuni infermieri hanno scritto un messaggio di ringraziamento al primario. Le dimissioni non dipendono dal Covid o dal vaccino, ma per ragioni personali. É indubbiamente una perdita di rilievo per la sanità riminese: sotto la sua guida, la Senologia del'ospedale Infermi di Rimini per tre trienni di seguito ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Eusoma, certificazione europea attribuita ai centri di Senologia che presentano importanti requisiti di qualità. Ma non mancheranno solo le sue capacità professionali, anche quelle umane: "Sempre disponibile, apprezzato da tutti, si è conquistato la fiducia delle sue pazienti salvando molte donne..nonne, mamme, figlie", hanno scritto gli infermieri nel messaggio su Facebook che sta diventando virale in queste ore.