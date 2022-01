Attualità

Montecopiolo

| 12:32 - 09 Gennaio 2022

Con l’arrivo della neve e grazie a temperature più rigide hanno aperto ufficialmente da ieri (sabato 8 gennaio) gli impianti di risalita di Montecopiolo, nell'entroterra riminese, per tutti gli appassionati degli sport invernali. Le piste sciabili sono in grado di offrire percorsi per ogni tipo di difficoltà, dai bambini o principianti fino agli sciatori più esperti. Sarà attivo anche il tappeto dedicato a discese in bob o slittino. Casco obbligatorio per i minori di 18 anni.